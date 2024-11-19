بشرى سارّة/ قريبا.. فتح مناظرة لانتداب ذوي الهمم

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2024/11/19 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

انعقدت بالبرلمان، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الجلسة العامّة المشتركة الخاصّة بمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية .
وإثر تدخّلات النواب، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أنّ الوزارة تقوم بتجميع طلبات كلّ الوزارات والهياكل العمومية بهدف فتح مناظرة لتشغيل ذوي الإعاقة ستنشر في الرائد الرسمي لانتداب 2٪ وهي نسبة مرشحة للارتفاع.
واضاف الوزير انّ الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة المرأة إلى إدماج حاملي طيف التوحّد تدريجيا في المدارس، وتعمل على إحداث مراكز تكوين وإحاطة جديدة خاصّة بهذه الفئة قد يكون أعجلها مركز في صفاقس.

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