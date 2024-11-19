عاجل/ وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن توجّه الدولة في مواجهة الفقر

كشف وزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر، في ردوده على تساؤلات النواب خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، عن توجّه الدولة التونسية في مواجهة الفقر.

حيث قال الوزير ان ركائز الدولة الإجتماعية هي عدم تأبيد و مأسسة الفقر وهذا خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص النظام الإجتماعي.

وأوضح وزير الشؤون الإجتماعية أن المواطنين الذي يتمتعون بمنظومة الأمان أي منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، تتم مساعدتهم للمرور إلى منظومة الضمان عبر تمويلهم شخصيا لبعث المشاريع والإحاطة بهم إلى حين التقييم و التأكد من أن المنتفع لم يعد في حاجة للإعانة.

وأضاف الأحمر أن البناء الإجتماعي الذي تسعى إليه الدولة هو الإبقاء على منظومة الأمان كاحتياط لمن هم غير قادرين على العمل تماما أو من انتكسوا في حياتهم المهنية بسبب حوادث ليجدوا برنامج الأمان كحاضنة لهم مشددا أن سياسة الدولة ليست تعميم وتأبيد الفقر بتقديم المساعدات المالية والعينية بل إن خيار الدولة هو اعتبار منظومة الأمان كمرحلة ظرفية للخروج من الفقر.