صادم/ اتلاف خضروات تم سقيها بمياه الصرف الصحي في هذه الجهة

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2024/11/20 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

نفذت المصالح الرقابية الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والمندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت بمشاركة الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، حملة رقابية مشتركة، أمس الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، تمكن خلالها أعوان الحرس الوطني بمنطقة “الزقب” ببلدية أوتيك، من حجز 5 محركات ميكانيكية تزوّد مضخات مائية موجودة داخل بساتين وتستعمل مياه الصرف الصحي لسقي المنتجات الفلاحية، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول لاذاعة إي أف أم.
ووفق ذات المصادر فقد تمّ أيضا حجز حوالي 3 كلم من قنوات نقل الماء وإتلاف المنتجات المسقية بالمياه المستعملة وهي عبارة على خضروات “قنارية” و “بسباس” و”سفنارية” وغيرها مع اقتطاع عينات من الماء لإخضاعها للتحاليل.

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