رئيس إيران يناشد بابا الفاتيكان التدخّل لوقف العدوان الاسرائيلي

ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان استخدام نفوذه لدى “الحكومات المسيحية” لوقف العدوان الاسرائيلي في الشرق الاوسط.

وقال بزشكيان في تصريحات وصفتها الوكالة بأنها رسالة للبابا: “شَجِع قادة العالم، لا سيما الحكومات المسيحية، على منع استمرار العدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي الإجرامي”.

وقال بزشكيان إن طهران مستعدة للتعاون بشكل بناء مع الفاتيكان لتعزيز السلام والعدالة في العالم.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية على الإنترنت أن وفدا إيرانيا شارك في فعالية لحوار الأديان في الفاتيكان هو الذي سلم الرسالة للبابا.

وتربط إيران علاقات دبلوماسية رسمية بالفاتيكان منذ عام 1954.

وفي عام 2022، بعث الزعيم الإيراني علي خامنئي برسالة إلى البابا فرنسيس يثني فيها على “مواقفه في تعزيز العلاقات بين الإسلام والمسيحية”.

وفي الأسبوع الماضي، اقترح البابا فرانسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كان العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وهو اقتراح يمثل أحد أكثر انتقاداته العلنية صراحة لطريقة إسرائيل خلال العدوان المستمر منذ أكثر من عام.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية، “لا أساس لها من الصحة وإنها فقط تستهدف حركة حماس”.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر عدد أتباعها بنحو 1.4 مليار، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتأكيد على أهمية جهود التهدئة، إلا أنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لإسرائيل.

سكاي نيوز (بتصرّف)