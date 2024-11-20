عاجل/ الاعتداء على المكي: جراد يكشف مكوّنات المادة الحارقة وقرارات النيابة

كشف الاعلامي رياض جراد في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم الاربعاء، عن المتورطين في حادثة سكب مادة حارقة على الناشط السياسي عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز.

حيث اكد جراد ان عبد اللطيف المكي، في خصومة و خلاف عقّاري مع جيرانه و هناك محاضر وقضايا سابقة في الغرض.

واضاف جراد، لن أحد جيران المكي تعمد اليوم سكب مادة حارقة عليه متمثلة في الجير المخلوط بالماء الساخن، حسب تاكيده.

كما اشار جراد الى أن أحد أفراد جيران المكي تعمّد أيضا الإعتداء على رئيس المركز، مؤكدا ان النيابة العموميّة أذنت بفتح بحث و إدراج المعتدين بالتّفتيش بعد أن تحصّنوا بالفرار.

وشدد جراد في تدوينته، على “ان تونس دولة قانون و مؤسّسات وليست غابة، وانّه من غير المسموح ان يتحوّل خلاف عقّاري بين المكي و جيرانه الى إعتداء بالعنف، و كل من تجاوز القانون سيطبّق عليه القانون”.