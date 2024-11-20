بسعر دينارين للكلغ: تركيز نقطة بيع للبطاطا في هذه الولاية

تم اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 إحداث وتركيز نقطة بيع من المنتج للمستهلك للبطاطا الجديدة في جندوبة، بسعر دينارين للكيلوغرام الواحد وبكمية يومية تقدر بثلاثة أطنان، حسبما نقلته موزاييك.

وياتي ذلك بعد ما شهدته أسواق الخضر بمختلف معتمديات ولاية جندوبة من نقص كبير في مادة البطاطا وارتفاع سعرها المشط الذي وصل إلى 3500 مليم عند وجودها ومراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن وتعديل للأسواق.

ويتم بيع البطاطا للمواطنين تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة وبحضور الأمن و التراتيب البلدية.

ورغم هذا الارتفاع في السعر مقارنة بالسعر المتداول قبل أزمة نقص البطاطا بالأسواق، فإن عملية البيع بنقطة البيع التي تم احداثها شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين.