عاجل/ تأجيل إضراب أعوان هذه الشركة العمومية

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ) بمنزل بورقيبة، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية بنزرت، تأجيل إضراب اعوان الشركة المزمع تنفيذه غدا الخميس الى يوم 16 جانفي 2025.

وبخصوص تمتيع اعوان وإطارات الشركة بامتيازات قانون الاعمال الشاقة، تم التأكيد خلال الجلسة أنّ وزارة الشؤون الإجتماعية راسلت الإدارة العامة لتفقدية طب الشغل حول الملف التقني، وهناك توجه الى تصنيف اغلب الأقسام ضمن الاعمال الشاقة والمضنية، كما تعهدت تفقدية الشغل بتحرير تقرير مفصل حول هذه النقطة وبإفادة الهيئة العامة لتفقدية الشغل في الغرض والتي ستتولى بدورها مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل تحديد موعد جلسة عمل للنظر في هذه الوضعية.

أما بشأن النقطة المتعلقة بتسوية وضعية الاعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الأصلي حسب الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا، والنقطة المتعلقة بالترفيع في قيمة منحة المغادرة للاعوان والاطارات عند الإحالة على شرف المهنة، تعهد ممثل سلطة الاشراف خلال الجلسة على تحديد جلسة عمل خلال الأسبوع المقبل مع المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.

وتمت الإشارة أيضا إلى أنّه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقدة بتاريخ يوم 18 أكتوبر 2024، بشأن النقطة المتعلقة بوضع وتنفيذ برنامج عاجل لإنقاذ الشركة واخراجها من ازمتها وتفادي توقف نشاطها، والنقطة المتعلقة بالاسراع بالقيام بالانتدابات المبرمجة سابقا تفاديا لتوقف الشركة.

يشار إلى أن الجلسة التأمت برئاسة المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، ومساعدة رئيسة الوحدة المحلية لتفقدية الشغل بمنزل بورقيبة رتيبة بلال الازعر، ومتفقدة الشغل امنة بالشيخ علي، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصناعة، وإدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ) بمنزل بورقيبة والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل.