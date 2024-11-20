أرقام صادمة/ انتاج تربية الاسماك يتراجع الى النصف!!

شهد انتاج الاسماك في الاقفاص المائية، تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، من 30 الف طن الى 15 الف طن خلال السنة الحالية،

كما تراجع عدد الشركات المنتجة من 30 الى 12 شركة، حسبما اكده نائب رئيس الجامعة التونسية لتربية الأحياء الماىية فؤاد النقبي.

وأرجع النقبي هذا الانخفاض في الانتاج، حسبما نقلته اذاعةاليوان اليوم الاربعاء، الى عدة عوامل وصعوبات يعيشها قطاع تربية الاسماك في الاحواض المائية على غرار التغيرات المناخية وعدم توفير نمط موحد في الاعلاف مما يساهم في تحسين الانتاجية.

وطالب المتحدث خلال تنظيم الملتقى الاقليمي حول تبادل الخبرات للنهوض بقطاع تربية الاحياء المائية المنعقد بالحمامات من تنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بضرورة سن قوانين لحماية مربي الاسماك بالاحياء المائية وتنظيم القطاع والحفاظ على ديمومته.

وقال النقبي ان قطاع تربية الأسماك في تونس يشهد منافسة كبرى من شركات يونانية وخاصة تركية ويعتبر قطاعا واعدا واستراتيجيا في دعم منظومة الأمن الغذائي لتونس.