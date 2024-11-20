سعيّد لوزير خارجية الكويت: مستعدّون للتعاون خاصة في هذه المجالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد مثَّل هذا اللقاء مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بمتانة عرى الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة التي تجمعها بدولة الكويت في العديد من المجالات والتي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، مستذكرا، في هذا الإطار، العديد من المشاريع المميزة التي تم تنفيذها بالشراكة بين البلدين في القطاعين البنكي والسياحي وغيرها من القطاعات.

كما أكد رئيس الجمهورية على استعداد تونس لتنفيذ جملة من المشاريع وبرامج التعاون والشراكة مع دولة الكويت في العديد من الميادين على غرار الأمن الغذائي والصحة والسياحة، فضلا عن تطوير التبادل التجاري الثنائي وتعزيز فرص التعاون الفني بين البلدين في مجالات متنوعة كالتربية والتعليم العالي والقضاء وغيرها، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الواحدة للشعبين.