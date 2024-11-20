خطير..حجز 632 كغ من الدجاج الحي في مسلخ عشوائي بهذه الجهة..

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أمس الثلاثاء، 632 كغ من الدجاج الحي في مسلخ غير مؤهل بمعتمدية المكنين، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية من شرطة بلدية وحرس بلدي وشرطة، والسلطة الجهوية، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.

وأضاف المثلوثي، في صريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّه ووقع توجيه المحجوز نحو مذبح تتوفر فيه المواصفات الصحية المطلوبة، وسيقع ضخ الكمية لاحقا في مسالك التوزيع القانونية بالجهة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ ذات الفرق حجزت 60 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى محل لا تتوفر فيه شروط بيع المواد الغذائية، وتقرر إعادة ضخها.

كما حجزت فرق المراقبة بالتعاون مع المصالح الأمنية يوم الإثنين الفارط 18 طنا من العنب في مخزن تبريد في انتظار التثبت من مصدره ومن الوثائق القانونية لعملية التبريد والخزن، علاوة على حجز بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وسجلت الفرق خلال أيام 18 و19 و20 نوفمبر الجاري 37 مخالفة اقتصادية تعلقت بالترفيع في الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم إشهار الأسعار، والجودة بالنسبة إلى بعض المنتوجات، وفق نفس المصدر.

وبيّن المدير الجهوي للتجارة أنّ العمل الرقابي اليومي تركّز خلال هذه الفترة على المنتوجات الاستهلاكية ذات الطلب الكثيف خاصة منها البطاطا باعتبار قلة الإنتاج في الفترة الحالية الخريفية، واللجوء إلى تزويد السوق من المخزون التعديلي والذي انتهى تقريبا، ويتم حاليا تزويد السوق من إنتاج البطاطا الفصلية، مشيرا إلى انّ نهاية الأسبوع الجاري ستشهد انطلاق توزيع كميات جديدة من البطاطا.

كما تم بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تكثيف مراقبة مخازن التبريد في ما يتعلّق باحترام التراتيب القانونية لعملية الخزن، والتثبت من مشروعية مسك المواد كالبصل والتمور التي يقع تخزينها خلال هذه الفترة في هذه المخازن. علما أنّ أعوان المراقبة الاقتصادية لم يجدوا أية مخزونات من البطاطا في مخازن التبريد بالجهة، وفق تأكيد المصدر ذاته.

وأصدر والي المنستير ثلاثة قرار إدارية متعلقة بغلق مقهي بمنزل نور لعدم الاستظهار بفواتير المواد المستعملة، ومقهي بقصر هلال بسبب الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال السكر المدعم، ومحل لبيع الدجاج بالوردانين لعدم توفر الشروط الصحية للمحل وغياب الوثائق القانونية لإثبات مصدر التزود.

وفي سياق متّصل بلغ معدل التزويد اليومي في سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين بين 550 طنّا و600 طنّ، في حين تتزود الجهة أسبوعيا بكمية تقدر بحوالي 150 طن من السكر، ويوميا بكمية 12 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم.