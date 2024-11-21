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عاجل/ تفكيك وفاق لترويج المخدرات وسرقة الدراجات النارية ينشط بين حي التضامن والجبل الأحمر

2024/11/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الخميس، انه وبناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة مشبوهة تمارس أنشطة إجرامية متعددة، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن بمشاركة مختلف إختصاصات الإدراة العامة لوحدات التدخل بإقليم أريانة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وسرقة الدراجات النارية تنشط بين التضامن والجبل الأحمر.
حيث تم ضبط 5 أشخاص من عناصر الوفاق المذكور وحجز كمية من مخدر الكوكايين والقنب الهندي ،3 دراجات نارية محل سرقة ،محرك بحري ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط الغير قانوني .
هذا واكد البلاغ انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وشبكة التوزيع المرتبطة بهم.
كما اكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التزامها بالتصدي للجريمة بكافة أشكالها، داعية المواطنين للتعاون معها عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة على الرقم 71860135.

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