عاجل/ حادث مرور قاتل بالطريق السيارة تونس بوسالم



توفي، اليوم الخميس، شاب وأصيب آخر بإصابات بليغة في حادث مرور جدّ بالطريق السيارة عدد 3 الرابطة بين تونس العاصمة وبوسالم على مستوى مدينة مجاز الباب، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحماية المدنية بباجة.

وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”، أنّ صورة الحادث تتمثّل في اثر انزلاق سيارة خفيفة بالطريق السيارة المذكورة ما أسفر عن وفاة شاب (35 سنة) على عين المكان وإصابة مرافقه بإصابات بليغة في أماكن مختلفة من جسده استوجبت نقله الى المستشفي الجهوي بمجاز الباب لإخضاعه للتدخلات اللازمة.

وأشار إلى أنّه تم توجيه سيارة الاسعاف التابعة لمركز الطريق للتدخل العاجل بمكان الحادث، مضيفا أنّه تم تسليم جثة الهالك إلى أعوان الحرس.