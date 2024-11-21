منوبة: إخلاء ضيعة دولية لعدم خلاص معاليم الكراء

نفّذت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية بمنوبة، مساء أمس الأربعاء، قرار اخلاء ضيعة دولية مهيلكة كانت تتصرف فيها شركة الاحياء « كنزة » بعمادة الدخيلة من معتمدية طبربة منذ 1995، وذلك تنفيذا نهائيا للقرار الجهوي الصادر عن ولاية منوبة في جويلية المنقضي، والقاضي باسترجاع الضيعة لعدم خلاص معاليم الكراء المستوجبة التي تراكمت لتصل قيمتها حوالي 680 ألف دينار، وفق معطيات اللجنة.

يأتي ذلك عقب اعداد تقرير اللجنة الفنية الاستشارية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة منذ 2023، والذي يتابع وضعية الشركة ومردوديتها في استغلال الضيعة، والوقوف على ضعف استخلاص المعاليم الرّاجعة للدولة، والاتفاق على استرجاعها، وضمّها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية الى حين إعادة اسنادها وإعادة توظيفها من جديد.

وقد شرعت اللجنة بمختلف أعضائها من فلاحة واملاك دولة وقباضة وامانة مال جهوية، وبإشراف معتمد طبربة محمود ملالة، منذ أول أمس الثلاثاء، في تنفيذ القرار الذي فعّله والي الجهة محمود شعيب، وحرص على سرعة تنفيذه رغم تسجيل بعض الإشكاليات التي تطلبت يومين لإنهاء كافة إجراءات قرار التنفيذ بتأمين من مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة إقليم تونس.

وتشمل مكوّنات الضيعة إضافة الى مساحة الأراضي المحترثة والممتدة على حوالي 400 هكتار، مساحات زياتين، فضلا عن بناءات دولية مقامة على مساحة تفوق 5 هكتارات، واسطبلات شاسعة، وأخرى فردية خاصة بالخيول، ومحل سكني ومستودع، ومآوي اغنام، ومكونات أخرى بعضها متداع للسقوط، إضافة الى بئر سطحية وحوض تجميع مياه.

ويندرج قرار الاخلاء في إطار تنفيذ سياسة الدولة من حيث المتابعة المستمرّة لكيفية التصرف في أملاك الدولة، وحرصها على ضمان كافة حقوق المجموعة الوطنية، وقد أرفق بإجراء عقلة لفائدة امانة المال الجهوية على عدد من المنقولات التابعة للمستثمر والمتمثلة في جرارات، وآلة حاصدة، وعديد المعدات الفلاحية الأخرى، وكميات كبيرة من التبن، والقرط.

وشملت العقلة أيضا 20 راس خيل باعتبار نشاط الشركة الرئيسي في تربية الخيول الاصيلة، وخوض خيولها سباقات الخيل وحصولها على عديد الجوائز في السباقات الوطنية، كما تمت إحالة عمال الشركة للديوان وتأجيرهم باعتماد الاجر الأدنى الفلاحي المضمون من أجل رعاية الخيول وضمان سلامتها الصحية، وتخصيص مخزون العلف لها، في انتظار إتمام إجراءات بيعها.

هذا وقد احيل التصرف في هذه الضيعة الفلاحية، التي تمسح 568 هكتار بعد هيكلتها، الى وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة تونس الكبرى بديوان الأراضي الدولية، لتعزز مساحة الضيعات الدولية الفلاحية المسترجعة بمختلف معتمديات الولاية والتي تتجاوز مساحة حوالي 5 الاف هكتار، وهي موزعة للتصرف بين الوحدة المذكورة، والمركب الفلاحي ببرج العامري، ووحدة الأراضي المسترجعة برج التومي (البطان) وكليوة (باجة).

ولاقى القرار استحسان أهالي المنطقة والناشطين بها وأعضاء المجلس المحلي بطبربة، وذلك بعد عديد التحركات الاحتجاجية التي خاضها عدد من شبان المنطقة منذ 2012، وعديد المحاكمات التي انتهت بهم في السجن بعد خوضهم حراكا اجتماعيا من اجل استرجاع الضيعة والانتصار لحقهم في التشغيل والتنمية، مطالبين في تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتخصيصها للاستغلال من ابناء الجهة الذي يعانون البطالة في اطار خدمات شركة اهلية اعلنوا نية تكوينها.

يذكر ان ولاية منوبة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية احداث لجنة جهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بالجهة، ومرافقة جهود ديوان الأراضي الدولية في إنجاح الموسم الفلاحي، حرصا على مزيد إحكام استغلالها بما يضمن حسن توظيفها وتعصير نظم الانتاج بها ودعم دورها في تحقيق الأمن الغذائي وخلق مواطن شغل مع تفعيل آليات المتابعة والمراقبة اللازمة لضمان حسن استغلالها والرفع من مساهمتها في الإنتاج والتشغيل.