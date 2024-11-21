عاجل/ أمريكا ترفض “بشكل قاطع” إصدار مذكرات دولية باعتقال نتنياهو وغالانت

اعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، رفض واشنطن “بشكل قاطع” قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوئاف غالانت.

يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية كانت قد اصدرت في وقت سابق اليوم الخميس، مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت باعتبارهما متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 ماي 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.

وأوضح البيان: “جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وأضاف: “قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا”.