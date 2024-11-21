عاجل/ هذه أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إن بلاده مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

وأضاف: “سنعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال بسبب محاكمته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك عندما يأتي إلى هولندا”.

وأكد فيلدكامب، في تصريح بمجلس النواب الهولندي، أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: “لن تجري هولندا بعد الآن اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وكالات