تركيز نقاط لبيع البطاطا من المنتج إلى المستهلك في هذه الولاية



شرعت الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، اليوم الخميس، في تركيز نقاط لبيع البطاطا من المنتج إلى المستهلك بمدينتي جندوبة وبوسالم، على أن تتواصل العملية غدا الجمعة بمدينة طبرقة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالجهة، توفيق الفرشيشي، في تصريح لوكالة « وات ».

وخصصت النقاط لبيع البطاطا مباشرة من المنتجين بمعدل 2000 مليم للكلغ الواحد عوضا عن 3600 مليم في السوق غير النظامية، ويهدف تركيزها إلى استبعاد الوسطاء والتحكم في اسعار البطاطا التي كثيرا ما كانت محلّ تذمّر المواطنين سواء تعلق الأمر بالسعر أو بتوفرها بالكميات المناسبة.

ووفق ذات المصدر، فقد سبق عملية تركيز النقاط حملة واسعة شملت الأسواق البلدية والاسواق الأسبوعية، انتهت بتحرير عدة مخالفات من أجل البيع بأسعار غير قانونية، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، إضافة إلى مخالفات تتعلق باخفاء بضاعة.

وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات قد عاين خلال زيارة قام بها إلى ولاية جندوبة في 8 أكتوبر المنقضي وجود كميات هامة من البطاطا مخزنة لدى أحد المنتجين بمعتمدية بوسالم، والتي قال المدير الجهوي للتجارة إنّه تم تخزينها بغاية تعديل السوق وتوفيرها بالكميات المناسبة والاسعار القانونية التي تراعي المقدرة الشرائية.