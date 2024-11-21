بعد مذكرة الاعتقال: 120 دولة لن يدخلها نتنياهو وغالانت باستثناء هذه الدول

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتماشيا مع هذا القرار، فان أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتنياهو وغالانت من دخولها.

والدول الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صادقت على اتفاق روما الأساسي، وهو الاتفاق المؤسس للمحكمة.

ومنذ عام 2024، ارتفع الرقم الى 123 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.

ومن بين هذه الدول، معظم دول أوروبا مثل فرنسا،و ألمانيا، وإيطاليا، وكذلك العديد من دول أميركا اللاتينية مثل الأرجنتين، والبرازيل.

الى جانب بعض دول إفريقيا مثل جنوب إفريقيا، والسنغال، ودول آسيوية محدودة مثل اليابان، وكوريا الجنوبية.

أما الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة، فهي الولايات المتحدة التي وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقا، الى جانب الصين وروسيا اللتان لم تصادقا على اتفاق المحكمة الجنائية الدولية.