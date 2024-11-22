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رئيس الوزراء الإسباني يؤكد على التزام بلاده بدعم دولة فلسطين..

2024/11/22 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني على التزام بلاده بدعم دولة فلسطين حاضرا ومستقبلا,مجددا دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك عقب توقيع بيدرو سانشيز مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى, أمس الخميس في العاصمة مدريد, على أربع اتفاقيات بين البلدين تشمل العمالة والتعليم والشباب والزراعة.

وبين رئيس الوزراء الإسباني أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى المساهمة في تعزيز صفة فلسطين كدولة على الصعيد العالمي, وحث بلدان أخرى على الحذو حذو إسبانيا, داعيا الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جهتها, كشفت الحكومة الاسبانية التي تعهدت بـ “دعم فلسطين بمبلغ 75 مليون يورو على الأقل خلال السنتين المقبلتين,أن الاتفاقيات الأربع تهدف أيضا لتعزيز الازدهار والتنمية في البلدين.

وكانت اسبانيا, الى جانب كل من النرويج وإيرلندا, قد اعلنت في 28 ماي الماضي اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها كل من سلوفينيا و أرمينيا في أوروبا.

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