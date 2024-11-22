بشرى سارة للمواطنين ولتجار “الفريب”..

اكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة صحبي المعلاوي الجمعة 22 نوفمبر 2024 ان ارتفاع أسعار الملابس المستعملة في الثلاث سنوات الأخيرة يعود إلى العرض والطلب وإلى استيراد البضاعة بالعملة الصعبة وارتفاع أجور اليد العاملة ومصاريف النقل، إلى جانب فرض آدآت على القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أثر على أهل المهنة على غرار تجار التفصيل وتجار الجملة وأصحاب المصانع وفق تعبيره .

وأرجع المعلاوي تدني الجودة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا جراء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي.

هذا وأكد المعلاوي أن الملابس المستعملة الشتوية متوفرة بكميات تغطي حاجيات المواطن التونسي وأن كل السلع تكون مرفوقة بشهادة تعقيم لتجنب انتقال الأمراض .