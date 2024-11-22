عاجل/ ارتفاع عمليات الدفع بـ”الكمبيالة” منذ صدور قانون الشيكات

كشفت معطيات نشرها البنك المركزي، عن ارتفاع عدد عمليّات الدفع باعتماد ”الكمبيالة ”، بنسبة0.7 بالمائة (1.3 مليون عمليّة)، بقيمة 25087،8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عمليّة، بقيمة 95616،86 مليون دينار .

وارتفعت نسبة رفض الدفع باعتماد ”الكمبيال” والشيك، على التوالي، بـ8،11 بالمائة و 2،43 بالمائة في ما يهم القيمة، وبنسبة 10،95 بالمائة و1،47 المائة، في ما يهم العدد، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، وفق ما ورد بنشرة ”الدفوعات في أرقام في تونس” الصادرة عن مؤسسة الإصدار، وحسب ماجاء خلال لقاء نظمته غرفة الصناعة والتجارة بتونس حول القانون الجديد لقانون الشيك دون رصيد .

ورجّح الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال، وليد قضوم، حسبما نقلته موزاييك، ان الشيكات المتداولة حاليا ستصبح دون أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل الاستغلال مع 2 فيفري 2025 ولذلك يوصي بتصفية جميع الشيكات السابق قبولها في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025 .