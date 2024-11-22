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عاجل/ اثر سقوط تلميذ من نافذة حافلة: غلق هذه الطريق الوطنية من قبل الاهالي

2024/11/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

جدت امس الخميس، حادثة اليمة بمنطقة دار بالواعر من معتمدية النفيضة في سوسة، تمثلت في سقوط تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما من حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل عبر أحد النوافذ التي كانت مهشّمة.
ونفّذ عدد من أهالي المنطقة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 وقفة احتجاجية قاموا خلالها بغلق الطريق الوطنية عدد 2 وإشعال النار في الإطارات المطاطية وفق إفادة مسؤول محلّي لموزاييك .
ومن جهتها، أكدت مصادر طبيّة، إيواء التلميذ المتضرّر بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول أين يخضع للتنفّس الاصطناعي ووصفت حالته بالحرجة.

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