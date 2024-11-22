عاجل/ وصول شحنة بـ3 آلاف طن من البطاطا المورّدة

أكدّ المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة فوزي طالب، أنّ ميناء سوسة التجاري استقبل مؤخرا باخرة مُحملة بشُحنة بـ 3 آلاف طن من البطاطا الموردة التي سيتّمُ ضخّها في الأيّام القادمة في أهم أسواق الجملة للخضر والغلال بالبلاد.

وأضاف طالب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أنّ الجهات المختصة تواصل حاليا إجراء عمليات المراقبة والتحاليل المستوجبة لشُحنة البطاطا الموردة قبل ضخّها بأسواق الجملة وتخصيص حِصص منها لمختلف مناطق الجمهورية، ويأتي هذا الاجراء وفق نفس المصدر، لتغطية التذبذب الحاصل في عملية التزويد بمادة البطاطا.