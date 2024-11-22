حجز اكثر من 7 اطنان من البطاطا بهذه الولاية

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بجهة المهدية، منذ 06 نوفمبر الجاري، من رفع 373 مخالفة وحجز اكثر من 7 أطنان من مادة البطاطا و1.380 طن من مادة السميد المدعم.

وأفضت هذه الزيارات، زيادة على ما تقدم، إلى حجز 204 كغ من مادة الأرز و1200 لترا من الزيت المدعم و508 كغ من القهوة وذلك لأسباب تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية والفوترة وعدم إشهار الاسعار وإخفاء أو احتكار منتوجات.

وقد أمن 56 فريق مراقبة، خلال الفترة المذكورة، حوالي 7000 زيارة رقابية طالت مخازن التبريد وقطاعات المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم والتبغ إلى جانب الفواكه الجافة والخضر والغلال والأسماك والمواد العلفية.