نائب يكشف: مشروع قانون ينظّم تطبيقات التاكسي ويُسقّف التسعيرة

كشف النائب بمجلس نواب الشعب محمد أمين ورغي، أن وزير النقل قد أعلن خلال مناقشة ميزانية الوزارة بالبرلمان عن اقتراح مشروع قانون ينظم استعمال تطبيقات التاكسي الفردي ويُسقّف التسعيرة.

وأضاف النائب، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم السبت، أن وزير النقل كشف أن مشروع القانون يتضمن تحديد الأماكن التي يمكن أن تتدخل فيها التاكسي الفردي التي تستعمل التطبيقات وهو ما يعني عدم استعمالها في كل الأماكن، وكذلك تكون بساعات محددة.

وقال إنه لا يمكن الاستغناء عن تطبيقات التاكسي الفردي في تونس مبينا أن هناك مواطنين لديهم الإمكانيات ويستعملونها وكذلك يتم اللجوء إليها في الحالات الاستعجالية، وفق قوله.

وشدد في السياق ذاته، على أن التاكسي الفردي والنقل العمومي مسألة حياتية في تونس، لكن ارتفاع أسعار التطبيقات جعل المواطن غير قادر على اقتناء التاكسي الفردي.