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بشرى لذوي الهمم: فتح مناظرة للانتداب في 197 خطّة بالوظيفة العمومية

2024/11/23 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الجمعة، قرار لوزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 نوفمبر 2024، يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي، من أجل التناظر يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية على 197 خطّة وظيفية بعدد من الوزارات والمنشآت والهياكل العمومية.
وقد تضمّن الفصل الثالث من القرار عدد الشغورات وقائمة تفصيلية في طبيعة الاختصاص في مختلف المؤسسات العمومية والموزعة بين اختصاصات إدارية وإعلامية وتقنية وصحية واجتماعية وعدد من العملة.
وتغلق قائمة التسجيل لتقديم الترشحات يوم 30 ديسمبر 2024.

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