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رقم مُفزع/ حجز مليون و300 الف قرص مخدّر خلال 10 أشهر!!

2024/11/23 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع

كشف العميد عماد مماشة الناطق باسم الإدارة العامة للأمن الوطني،عن حجز 1 مليون و300 ألف قرص مخدّر خلال الأشهر العشرة الأخيرة لسنة 2024 واصفا هذا الرقم بالمفزع، كما تمّ حجز قرابة 1 طنّ و300 كغ من مادة القنّب الهندي.
واكدمماشة في تصريح لموزاييك، اليوم السبت، على هامش ورشة ختامية حول مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية انتظمت بمدينة سوسة، ارتباط العنف في الوسط المدرسي بعديد التمظهرات منها وسائل التواصل الإجتماعي وبالخصوص استهلاك المواد المخدّرة .
وأشار إلى حرص الوزارة على رصد أي مؤشرات لبداية عنف أو تحرّكات لضمان التدخّل الفوري من خلال تركيز كاميرات مراقبة في أهم المفترقات القريبة من المؤسسات التربوية، مثمنا مجهودات وزارة الداخلية في حربها المتواصلة بلا هوادة على بائعي المخدرات والمروجين والمستهلكين .

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