عاجل/ بالارقام: كميات “الكوكايين” المحجوزة في تونس تضاعفت ألف مرّة خلال 10 سنوات



كشفت الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات، ان كميات الكوكايين المحجوزة في تونس، قد تضاعفت 1000 مرّة خلال السنوات العشر الاخيرة.

حيث ارتفعت الكميات المحجوزة من 146 غرام في 2013، الى 140 كلغ كوكايين خلال 2023.

وفي تصريح اعلامي على هامش ورشة ختامية حول مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية، اليوم السبت، بيّن رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات محمد علي الشعيبي، أنّ “إرتفاع تهريب الأقراص المخدرة يتم عن طريق مسارات دولية تنطلق من الهند مرورا بتركيا في إتجاه ليبيا ومن ثم يتم تهريبها إلى بلد مجاور مرورا بتونس”.

وبخصوص الاقراص المخدرة، قال الشعيبي أنه تم خلال سنة 2013 حجز 29 ألف قرص مخدر ليرتفع سنة 2023 إلى مليون و 500 ألف قرص مخدر، معتبرا أن “هذه الأرقام هي دلالة كبيرة على إرتفاع ظاهرة المخدرات في بلادنا”.

واضاف الشعيبي إن “القنب الهندي والأقراص المخدرة هي من أنواع المخدرات الأكثر إنتشارا في الوسط المدرسي نظرا لإرتفاع ثمن بقية الأنواع كالكوكايين والهروين التي يصل الغرام الواحد منها إلى 350د”.