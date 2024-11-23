عاجل/ الكاف: الاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل شبهة فساد بهذه الشركة الفلاحية



أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، يسري الهوامي، بأن قاضي التحقيق بهذه المحكمة قرر الاحتفاظ بـ4 أشخاص على ذمة البحث والإبقاء على 3 آخرين بحالة تقديم في شبهة فساد بشركة تنمية ضيعات المبروكة بالأربص بمعتمدية السرس، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث وعرضها على أنظاره مرة أخرى للبتّ فيها.

وأوضح، في تصريح إعلامي، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف بإجراء الأبحاث اللازمة ومراجعتها إثر ورود شكاية من أمانة المال الجهوية بالكاف بخصوص هذه الضيعة تفيد باستغلال شخص لأرض على ملك الدولة.

وأضاف أن بعد استكمال الأبحاث قامت النيابة العمومية بالاحتفاظ بأربعة أطراف وتقديم ثلاثة آخرين أمامها رفقة محضر البحث، ثم قرّرت بعد ذلك فتح تحقيق في شأن الأشخاص السبعة المذكورين وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجهة لها لنفسه ولغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات والخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام المجلة الجزائية.