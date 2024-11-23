عيادات نفسية شهرية في هذه الولاية



انطلقت، امس الجمعة 22 نوفمبر 2024، بولاية تطاوين عيادات مختصة في الطب النفسي، نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالشراكة مع نظيرتها بصفاقس وقسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.

وشملت المبادرة أكثر من 30 مريضًا، بإشراف نخبة من الأساتذة والمختصين النفسيين، مع الإعلان عن برنامج عيادات نفسية شهرية يهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تسريع الإحاطة الطبية، وتقليص مدة الانتظار، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم السبت.

وتعكس هذه المبادرة جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لدعم اللامركزية الصحية وشمولية النفاذ للخدمات الصحية بمختلف اختصاصاتها في جميع جهات البلاد.