إحباط عمليات تهريب بضاعة بقيمة تجاوزت 868 ألف دينار

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس إقليم صفاقس من إحباط عملية تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز وسيلة محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 129 ألف دينار.

وفي نفس السياق تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من حجز بضائع مهربة بقيمة 327 ألف دينار كانت على متن سيارة. كما تمكنت الوحدات المرورية التابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط من ضبط سيارة مستوى محول بوفيشة محملة بكمية من البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتي قدرت قيمتها بحوالي 412 ألف دينار. وتم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.