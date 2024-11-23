عاجل/ الإطاحة بشابيْن نفذا ”براكاجات” مروعة لتلاميذ..

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمنزه الأوّل من الإطاحة بشابين روعا تلاميذ مؤسسات تربوية بـ “البراكاجات” المروعة بالاستعانة بدراجة نارية وأسلحة بيضاء.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فان أعوان مركز الأمن الوطني بالمنزه الأول توصلوا بشكايات من تلاميذ يدرسون بمعهدين بالجهة مفادها تعرضهم إلى “البراكاجات” وافتكاك هواتفهم من طرف شابين يتنقلان على متن دراجة نارية.

وبانطلاق الأبحاث ركّز أعوان الأمن على نوعية الدراجة النارية التي يستعين بها المظنون فيهما، إلى أن تمّ رصدها قرب أحد المعهدين ليتم التنقل على عين المكان ورغم محاولة المظنون فيهما الفرار إلاّ أنّه تمّت محاصرتهما وإلقاء القبض عليهما.

وبعرض الشابين على عدد من التلاميذ المتضررين تعرفوا عليهما منذ الوهلة الأولى ليتقرّر الاحتفاظ بهما على ذمة البحث.