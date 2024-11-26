تونس توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لدعم إنتاج الفسفاط ومشتقاته

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة، المدير التنفيذي الجديد لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، Mark Davis” والذي تسلم مهامه خلال شهر أكتوبر المنقضي ويؤدي أول زيارة رسمية الى تونس مع وفد رفيع المستوى مرافق له.

وحضرت اللقاء المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، Heike Harmgart” إلى جانب الممثلة المقيمة لمكتب البنك في تونس، Noudira Mansurova ورئيسة الديوان، عفاف شاشي الطياري وثلة من إطارات الوزارة.

وتباحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وإقامة مشاريع جديدة ببلادنا خصوصا في قطاعي الطاقة والطاقات المتجدّدة والأسمدة والمناجم وتثمين مادة الفسفوجيبس، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة.

وتم على هامش هذا اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم إنتاج الفسفاط ومشتقاته قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد مسؤولو البنك حرصهم على مواصلة مساندة الوزارة في مشاريعها المستقبلية.