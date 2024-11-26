قريبا.. إجراءات جديدة تخص امتحانات السياقة

أدّى وزير النقل رشيد العامري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، زيارة إلى ولاية قفصة، تفقّد خلالها مطار قفصة قصر الدولي، ومحطة ‘الأرتال’ بالقصر ومحطّة سيارات الأجرة “لواج” ومستودع حافلات الشركة الجهوية للنقل.

وقال الوزير على هامش هذه الزيارة، حسبما نقلته موزاييك، إنّ مشاكل النقل تتشابه بمختلف الولايات، وسبب ذلك نقص الاستثمار في قطاع النقل لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أعوام، مع غياب الصيانة اللازمة.

وأضاف أنّه “حصل انفراج في مراكز عمليات الفحص الفني للعربات بعد اتّخاذ جملة من الإجراءات، وفي انتظار إجراءات أخرى قادمة تخصّ خاصّة امتحانات السياقة التي سيكون الفيصل فيها هو القانون”.

وخلال زيارته إلى محطة الارتال، أكّد رشيد العامري على أنّ “الحلّ يكمن في النقل الحديدي، الذي تعمل الوزارة على إعادته، خاصّة تحسين السكك الحديدية بالقيام باشغال التهيئة اللازمة لضمان ديمومة عمله”.