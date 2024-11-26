عاجل/ توقعات بالإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان الليلة

من المتوقع الإعلان عن وقف النار بين الجانب اللبناني وإسرائيل الليلة الساعة العاشرة بتوقيت بيروت (20.00 بتوقيت غرينتش)، حسبما افادت به العربية نقلاعن مصادر خاصة.

كما أوضحت ذات المصادر، أن قرار وقف النار في لبنان سيعلن الليلة ويكون نافذاً صباح غد.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول إسرائيلي لفرانس برس أن مجلس الوزراء الأمني المصغر بدأ بمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح بالحرب مع حزب الله في لبنان.

وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاجتماع منعقد في تل أبيب.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب قد أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف النار بحلول الليلة.

كما أضاف بوقت سابق اليوم أن الجيش سيكون مستعداً لنشر 5000 جندي على الأقل في جنوب لبنان بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.

في حين رأى أن الولايات المتحدة قد تلعب دوراً في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وفق رويترز.

إلى ذلك أعلن مسؤول إسرائيلي أن اتفاق وقف النار يضمن حرية تحرك إسرائيل في الداخل اللبناني، عند حصول أي انتهاك.

حيث شدد المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر على أن “الاتفاق سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعاً عن نفسها لإزالة تهديد حزب الله”، مردفاً أنه “سيتيح أيضاً عودة سكان الشمال لمنازلهم بأمان”، حسب قوله.

وكثفت إسرائيل ضرباتها خلال الساعات الماضية. إذ شنت سلسلة من الغارات المتزامنة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعيد إصدار الجيش الاسرائيلي تحذيرات جديدة للسكان لإخلاء مناطق فيها.

كما استهدفت غارة إسرائيلية قلب بيروت، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن غارة “نفذها الطيران الحربي المعادي” استهدفت مبنى “في المنطقة الواقعة بين النويري والبسطة في بيروت”.

كذلك قصفت بلدات في الجنوب اللبناني.

العربية.نت