عاجل/ نتنياهو: هذه أهدافنا من وقف اطلاق النار في لبنان..



وافق المجلس الوزاري المصغر باسرائيل، اليوم الثلاثاء، على اتفاق لوقف اطلاق النار ف لبنان.

وفي خطاب مباشر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان “فصل الساحات وعزل حماس”.

وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:

دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.

حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية.

لقد أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء.

سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح.

من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس.

بعد وقف إطلاق النار في لبنان ستصبح حماس لوحدها.

سأعرض على مجلس الوزراء بكامل هيئته خطة وقف إطلاق النار مع لبنان.

اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.

أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

إزالة التهديد الإيراني أولوية لضمان أمن إسرائيل.

إنجازات الحيش الإسرائيلي حصلت في 7 جبهات.

أنا ملتزم بأمنكم.

ملتزمون باستكمال تدمير قدرات حماس.

ملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية.

نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا والأسد يلعب بالنار.

سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم.

ملتزمون بإعادة من تبقى من الرهائن من غزة.