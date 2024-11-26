عاجل/ وزير النقل يؤدي زيارة غير معلنة الى هذه الولاية..

أدى وزير النقل رشيد عامرى، اليوم الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى ولاية سيدي بوزيد تابع خلالها سير عمل عدد من المؤسسات واطلع على نقائص القطاع بالجهة.

وشملت الزيارة مستودع الحافلات التابع للشركة الجهوية للنقل القوافل وإدارة الشركة ومركز الفحص الفني للعربات ومحطة النقل البري “لواج” .

وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن وضعية قطاع النقل متشابهة في مختلف الولايات وتتطلب إيجاد حلول في اقرب الآجال داعيا جميع الأطراف الى الابتعاد عن التشكيك وإرساء مناخ من الثقة.

واضاف انه من المنتظر تسجيل تغيير في غضون سنة بعد التدخلات التي ستكون بصفة عاجلة في عدد من المسائل.

وفي ما يتعلق بمطالبة أهالي الجهة ببعث شركة جهوية للنقل شدد الوزير على ضرورة التريث من اجل توفير إمكانيات النجاح وضمان انطلاقة جيدة لها.

يشار إلى ان عدد من أعضاء المجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني طالبو،ا خلال لقائهم بوزير النقل، بالتسريع في إحداث شركة جهوية للنقل ووضع حد للتعطيلات التي رافقت مطالب الجهة.