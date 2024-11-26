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عاجل/ رابطة الابطال الافريقية: الترجي الرياضي يفوز على دجوليبا المالي برباعية نظيفة..

2024/11/26 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

استهل الترجي الرياضي منافسات دور المجموعات لمسابقة كاس رابطة أبطال افريقيا بقوة اثر الفوز مساء اليوم الثلاثاء على دجوليبا المالي بنتيجة4_0 بملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة. وتحققت رباعية الترجي الرياضي بفضل رائد بوشنيبة في دق 4 وموكوانا في دق 41 واسامة بوقرة في دق 75 وقصي بن معشه في دق 90+3

ويحتل الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط بمعية نادي بيراميدز المصري الذي انتصر في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي بنتيجة5-1 ويتذيل الثنائي ساغرادا ودجوليبا الترتيب بصفر نقطة.

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