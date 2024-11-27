صادم بهذه الولاية/ ينتهكون حُرمة المقابر وينبشون القبور بحثا عن الكنوز!!



في عملية نوعية، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببنزرت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نبش القبور والتنقيب غير القانوني عن الآثار والكنوز.

وجاءت العملية إثر تحريات دقيقة استهدفت شبكة تنشط في مناطق متفرقة، حيث يقوم أفرادها بانتهاك حرمة المقابر والتنقيب في مواقع أثرية بهدف استخراج كنوز تاريخية وبيعها، حسبما افادت به الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء.

وأسفرت العملية عن إيقاف 8 أشخاص ثبت تورطهم ضمن الشبكة المذكورة، وحجز عدد من القطع الأثرية.

هذا واكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العمليات تشكل اعتداءً صارخًا على التراث الثقافي والديني للبلاد، داعية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشابهة على الرقم 71860135.