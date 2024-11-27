عاجل/ الباساج: القبض على مقترف سلسلة من السرقات والنشل



تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة مكافحة النشل بالإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي ومكافحة_النشل بإدارة شرطة النجدة، من الإطاحة بمنحرف خطير بجهة الباساج بالعاصمة سبق أن اقترف سلسلة من عمليات السرقة وافتكاك دراجات نارية من أصحابها، إضافة إلى تعمّد الأخير إيهام أحد الأشخاص بإيصاله إلى وجهته على متن دراجته النارية ثم سلبه هاتفه الجوال وأوراقه الشخصية.

واكدتالادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، انه تم تقديمه إلى مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا، ليقع الإحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية.