منذ فجر اليوم: تواصل محاولات إخراج شخص سقط في بئر مهجورة

يواصل أعوان الحماية المدنية بنابل التدخّل، منذ فجر اليوم الأربعاء، لشفط المياه الملوثة واستخراج الغازات السامة ببئر مهجروة بمنطقة وادي باطن من معتمدية الحمامات من أجل إخراج شخص سقط في هذه البئر المهجورة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري

وأوضح المشري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأعوان تحولوا إلى منطقة واد باطن بالحمامات فجر اليوم فور إعلامهم بسقوط شخص في بئر بالمنطقة، وذلك من أجل محاولة انقاذه واسعافه الا انهم تبينوا أنّه سقط في بئر مهجورة، ما يتطلّب اتخاذ اجراءات وقائية للاعوان قبل النزول الى البئر، ومن بينها بالخصوص شفط المياه الملوثة التي تحجب الرؤية واستخراج الغازات السامة التي تتكون بالآبار المهجورة.

وأكّد أن عمليات التدخل متواصلة الى حد الساعة على أن يتولى الاعوان “النزول الى البئر لاستخراج المفقود حالما تتوفر الظروف الآمنة لعملهم داخل البئر”، وفق قوله، مستبعدا أن يكون الشخص الذي سقط في البئر على قيد الحياة باعتبار نسبة التلوث العالية للمياه الراكدة بالبئر ووجود غازات سامة بها.