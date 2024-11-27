وزير الشؤون الدينية يدعو الأئمة للانخراط في التصدي للعنف ضد المرأة



اشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي صباح اليوم الأربعاء على فعاليات يوم دراسي تحت عنوان “العنف ضد المرأة بين الرؤية الشرعية والتجريم القانوني” نظمته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمشاركة المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة ومصالح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبحضور عدد كبير من النساء .

وأبرز الوزير في كلمة الافتتاح دور المرأة في الإسلام وما وفرتها لها النصوص الدينية والقوانين المدنية التي وضعتها الدولة من حقوق جعلت منها طرفا أساسيا لبناء الأسرة مشيرا الى أن العنف أصبح ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ولابد من معالجتها.

وشدد احمد البوهالي على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة داعيا الوعاظ والأئمة الخطباء إلى الانخراط الفاعل في هذا الاتجاه بما يضمن للمرأة حقوقها ويصون كرامتها .

وتضمن اليوم الدراسي مداخلتين أساسيتين تناولت الأولى موضوع “المرأة في النص القرآني بين التشريف والمسؤولية” قدمها الأستاذ بجامع الزيتونة الهادي روشو ، كما حملت المداخلة الثانية عنوان ” هل سوغ النص القرآني تعنيف المرأة” قدمها الأستاذ عمر بن عربية من نفس الجامعة وتولى الوزير رفقة والي زغوان كريم البرنجي وعدد من الإطارات الدينية إثر ذلك وضع حجر الأساس لبناء جامع بمنطقة جيملة بزغوان ومسجد بالزريبة.