عاجل/ بعد اتفاق وقف النار في لبنان: حماس تعلن..

حجز كوكايين وأكثر من 9000 دينار لدى مروّج مخدرات..

هام/ قانون المالية: إعفاء هذه الفئة من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات..

وزارة الصحة تصدر بلاغ هام وتنبه..#خبر_عاجل

عاجل/ قانون المالية: بعد المصادقة على هذا الفصل معدّلا.. وزيرة المالية ترفض

2024/11/27 أهم الأخبار, تونس, سياسة

صادق نواب البرلمان، بعد ظهر اليوم الاربعاء، على الفصل 30من مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2025، بعد تعديله، بـ 97 نعم، و108 نعم لصالح مقترح التعديل الذي تقدم به عدد من النواب.
ثم تدخلت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، رغم انتهاء المصادقة على التعديل رافضة الصياغة الجديدة.
وينصّ الفصل 30 من قانون المالية على إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية من المعاليم الديوانية لمدة سنتين حتّى موفى 2026 الأمر الذي رفضه عدد من النواب، مفسرين ذلك بالتأثير السلبي على الصناعات الوطنية للأدوية الجنيسة.
ويتمثل الخلاف في إضافة النواب لعبارة “ليس” فتصبح الأدوية التي ليس لها مثيل في تونس عوض الأدوية التي لها مثيل في تونس.
وإثر الجدل الحاصل تدخّل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، ليشير للفصل 112 من نظام المجلس الذي يخوّل طلب إعادة النظر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn