عاجل/ “ليلة مساكن الدامية”: كشف حقيقة وفاة الشاب وما تلاها من أحداث

تولت النيابة العمومية بسوسة فتح بحث تحقيقي، اثر وفاة شاب بجهة مساكن، ليلة امس الثلاثاء، ورواج شائعات أن الوفاة نتيجة مطاردة أمنية، ما انجر عنه احداث شغب وحرق سيارة امنية.

حيث تحول كل من قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية وفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة، التي تم تكليفها بمقتضى إنابة عدلية على عين المكان، ليتبين أن المتسبب في الواقعة هي سيارة مدنية أمكن التعرف عليها وعلى سائقها والذي تم ضبطه ومباشرة الأبحاث في حقه والذي إعترف بالواقعة وهو ما دعم رواية مرافق الهالك وعليه تم الاحتفاظ بالمظنون فيه وحجز الوسيلة.

وحسبما صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة، وسام الشريف، للجوهرة اف ام، فانه: “تثمّن النيابة العمومية تفهم عائلة الهالك رحمه الله ضرورة البحث وتفاعلها الايجابي مع السلط القضائية والأمنية المتعهدة بالابحاث”، وفق تعبيره.

واضاف من ناحية اخرى بأن هناك من إستغل الواقعة وتولى ترويج شائعات تسببت في أحداث أعمال شغب وتخريب نتج عنها إحراق سيارة أمنية.

وقد أفردت هاته الوقائع ببحث مستقل لتتبع كل من ساهم في حدوثها بطريقة مباشرة او غير مباشرة عبر التحريض عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبق القانون، وفق ذت المصدر.