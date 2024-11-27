موسم زيت الزيتون: ديوان الزيت يعلن عن إجراءات الخزن

أعلن الديوان الوطني للزيت جملة من الإجراءات والتي سيتم من خلالها تجسيم القرارات المتخذة والمتعلقة بتأمين سير موسم زيت الزيتون ووضع طاقة الخزن المتوفرة بمراكزه على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون.

وأشار الديوان الوطني للزيت الى ان هذه الإجراءات تتمثل كما يلي:

يمكن خزن الزيت لمدة شهر أكثر على امتداد الموسم 2024 / 2025 بكلفة محددة بـ6.4 د للطن شهريا دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.

حددت الكمية الدنيا للخزن بـ 5 طن باعتماد الة وزن المركز الجهوي للديوان.

يتم قبول الزيت للخزن بالمراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت من الاثنين الى الجمعة خلال التوقيت الإداري.

يتعين وضع كمية زيت الزيتون في حاويات صالحة لنقل وحفظ الزيوت الغذائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يتولى الديوان الوطني للزيت خزن زيت الزيتون الوارد من لدى الفلاحين والمنتجين حسب نوعية الزيت بالاعتماد على نتائج التحاليل بمخابره.