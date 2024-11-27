عاجل/ بشرى لهذه الفئات: قروض دون فائدة مع سنة كاملة إمهال

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2024/11/27 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


صادق مجلس نواب الشعب الاربعاء 27 نوفمبر 2024، خلال جلسة عامة بقصر باردو على إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وفق ما ينص عليه الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي تمت المصادقة عليه ب 107 نائبا.
و يخصص هذا الخط لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 1O آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى31 من ديسمبر 2025, ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويعهد التصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى إتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل الذكور.

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