عاجل/ المصادقة على تنقيح الجدول الضريبي في فصله 32 معدّلا.. وهذا ما ينص عليه



صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الاربعاء، بقصر باردو، على تنقيح الجدول الضريبي في فصله 32 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد التوافق بشانه صلب لجنة المالية، وذلك بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 6 نواب وامتناع 12 نائبا.

وسيتم الترفيع في سقف الفئات التي تستوجب اقتطاع 40 بالمائة ضريبة على الدخل الى 70 الف دينار سنويا، عوض 50 الف دينار.

وتم استئناف الجلسة التي انقطعت لمدة 15 دقيقة، بعد التشاور بين وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والنواب، حول مقترحات التعديل على الفصل 32 الخاص بالجدول الضريبي للضريبة على الدخل السنوي للاشخاص الطبيعيين.

وتباينت آراء النواب، خلال الجلسة بين من قاموا بسحب مقترح التعديل الاول لاقتناعهم براي وزيرة المالية بخصوص التداعيات المالية السلبية على الموازنات المالية، وبين شق آخر من النواب ممن دافعوا على مقترح التعديل.