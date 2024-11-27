قانون المالية: المصادقة على التّرفيع في المعاليم الديوانيّة لتوريد هذا المنتج

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية على الفصل 36 معدلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالجباية على الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وذلك بموافقة 114 صوتا.

وينص التنقيح على اضافة فقرة ثانية الى الفصل 36 يضبط الترفيع بنسبة 36 بالمائة في نسب المعاليم الديوانية و 19 بالمائة في نسبة الاداء على القيمة المضافة، المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه بتعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن مع ترخيص من الوزارة المكلفة بالصناعة.