عاجل/ فتح بحث فوري بالورشة المركزية لمندوبية الفلاحة بهذه الولاية

ادى والي القيروان ذاكر البرقاوي، اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، زيارة تفقد فجئية، رفقة رئيسة دائرة الشؤون العقارية والنزاعات القانونية بالولاية، الى الورشة المركزية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، حسبما نشرته الصفحة الرسمية لولاية القيروان.

واذن الوالي بفتح بحث فوري حول ملابسات العدادات الخاصّة بالتزوّد بالمحروقات بالورشة المركزية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وجرد كامل وشامل للمعدات والتجهيزات والسيارات والشاحنات والقيام بحملة نظافة وإزالة المعدات التي زال الانتفاع بها.

وتُعاني الورشة المذكورة حالة من الإهمال والتهميش ويوجد بداخلها الفضلات والأعشاب الطفيلية وجرارات وسيارات قديمة.