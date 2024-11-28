من بينها تطبيقة تونسية: وزارة النقل تنطلق في هذه الاجراءات لتنظيم قطاع “التاكسي الفردي”

اعلنت وزارة النقل في بلاغ اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، وقد شرعت مصالح الوزارة اليوم الخميس، في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.

ويأتي هذا الإجراء، حسب بلاغ الوزارة، في إطار حرصها على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، افادت الوزارة أنّه سيتمّ:

تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة.

برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الإستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.

كما اكدت الوزارة من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الإستثمار في قطاع النقل.