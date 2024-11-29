عاجل/ الاطاحة بعصابة خطيرة في هذه الجهة..وهذه التفاصيل..

تم فجر يوم 28 نوفمبر 2024، وبالتنسيق مع كافة المصالح الأمنية في ولاية مدنين، وبناءً على المعاينات الميدانية وتحديد الأهداف، وتنفيذًا للأذون القانونية الصادرة تنظيم حملة مداهمات واسعة ضد العناصر الإجرامية المتورطة في شبكات ترويج المخدرات في تونس من طرف وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية.

الحملة، التي شملت مشاركة الفرق الجهوية والمركزية، إلى جانب دعم من الفرقة الوطنية للتدخل السريع – فوج جربة، أسفرت عن النتائج عن الاحتفاظ بـ 13 شخصًا من بينهم امرأتان، بالإضافة إلى 6 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا أمنية وقضائية مختلفة، بتهم من بينها تكوين وفاق لتهريب وترويج المخدرات، التحيل، جرائم المخدرات، اجتياز الحدود البحرية خلسة، الجرائم المعلوماتية، والعنف الشديد.

من بين المقبوض عليهم يوجد أفراد مصنفين على أنهم خطرين. •كما تم حجز مواد ومعدات منها: كميات من الكوكايين والقنب الهندي، ميزان إلكتروني به بقايا مادة مخدرة، معدات قص ولف المخدرات، و3 خراطيش و ضبط حوالي 2 طن من التفاح المهرب، و6 سيارات ودراجة نارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 13.380 دينار.

كما تم تحرير محضر جبائي بقيمة 120 ألف دينار وضبط 4 سيارات غير مدرجة في الأسطول الوطني للسيارات. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على شبكات الجريمة المنظمة والحد من ظاهرة تهريب وترويج المخدرات في البلاد.